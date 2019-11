Calcio a 5: Coppa Italia U19; Contro l'84 l'Aosta si gioca l'eliminazione

Un'occasione per rifarsi della sconfitta patita domenica in campionato per 3 a 1 per mano dei forti piemontesi.

Mercoledì 20 novembre l'Aosta 511 e la L84 si ritrovano nuovamente i campo dopo tre giorni nella sfida a eliminazione diretta di Coppa Italia Under 19; la voglia di rinvicita è tanta tra i rossoneri, che in campionato ora sono al sesto posto con 12 punti e vedono allontanarsi la zona playoff. Mister Tiago Calli sa di non poter sbagliare e domani schiererà una formazione d'attacco, molto simile a quella scesa in campo domenica a Brandizzo, con Pettinari e Joao Monteiro incaricati del compito di condurre la squadra al passaggio del turno.

La L84 è prima in classifica in campionato insieme all'Orange Futsal e la sfida ha il sapore dell'impresa per i valdostani: "Non dobbiamo deludere i nostri tifosi né rinunciare alle nostre ambizioni - afferma Calli - in campo si va per vincere e i cattivi pensieri si lasciano a casa".