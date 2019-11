Calcio: Promozione; lo Charvensod punta deciso ai playoff

"Io sto con i piedi per terra, come sempre, ma abbiamo il diritto-dovere di darci un obiettivo e quello che oggi mi sempra nelle nostre possibilità è quello di raggiungere quanto prima la zona play off, ed eventualmente restarci". Lo ha detto il mister dello Charvensod, Claudio Fermanelli all'indomani del pokerissimo rifilato al San Mauro all'undicesima giornata del campionato di Promozione. Squadra e società veleggiano sulle ali dell'entusiasmo per una larga vittoria, anche se conseguita a spese del fanalino di coda del girone, che ha proiettato lo Charvensod al nono posto con 16 punti in una classifica assai corta, se si pensa che la zona playoff sale dall'Alpignano, quinto in classifica con 18 punti, solo due in più dei gialloblù.

Quanto al vertice, la Rivarolese di Vito Scardino sembra aver spiccato decisa il volo per la promozione in Eccellenza: dopo 11 giornate sono adesso cinque i punti di vantaggio dei granata, vittoriosi domenica 2-0 sul Quincitava con i gol di Reano e Querio. E' la prima volta che la capolista riesce a seminare le rivali, sempre più o meno vicine dopo un terzo di campionato.

In scia intanto ci sono il Settimo (0-2 in valle Susa all'Union, gol di Piroli e Padoan) e l'Ivrea, che tiene il terzo posto pur sconfitto 2-0 da un gasatissimo Venaria con una doppietta di Dosio.