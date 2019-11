Fondo: Pellegrino soddisfatto per la sprint in tecnica classica di Rovaniemi dietro a Retivykh e Ustiugov

"Posso ritenermi soddisfatto della prestazione odierna, perchè non sapevo bene quale era il mio livello, la gara serviva proprio a questo". Federico Pellegrino nella sprint a tenica classica della Santasport Race Rovaniemi.

Infatti arrivano ancora segnali positivi per Federico Pellegrino, impegnato nella sprint a tenica classica della Santasport Race Rovaniemi. Il campione valdostano, quinto nella 15 km in pattinato di sabato, è finito terzo nella distanza a lui più congeniale, alle spalle del vincitore dei due russi Gleb Retivykh e Sergey Ustiugov.

Il piazzamento conferma l'ottimo stato di forma di Pellegrino, che aveva realizzato il miglior tempo nelle qualificazioni sullo stesso Retivykh. Fuori dal podio nella finale a sei Artem Maltsev e i due cechi Michal Novak e Ludek Seller. Eliminati invece Maicol Rastelli in semifinale e quindi decimo, Stefan Zelger nei quarti di finale (diciannovesimo), così come Giandomenico Salvadori (ventiquattresimo), non è partito Francesco De Fabiani.

"Ho gareggiato contro atleti che si allenavano qui da due settimane e che - sottolinea il campione di NUs - facevano selezione per l'esordio di Coppa del mondo a Ruka, a me serivca correre in questi due giorni per capire alcune cose. Buon test anche er i tecnici che dovevano sperimentare alcune cose sui materiali, posso approcciare la nuova stagione con la consueta fiducia di sempre".