Rugby: Serie C, lo Stade crolla a Rivoli

Ancora una sconfitta per lo Stade Valdotain nel campionato di serie C di rugby. Sul campo di Rivoli contro la squadra casa è finita 27 a 17 per i piemontesi, partiti con decisione dal primo milnuto e capaci di mantenere un ritmo alto per tutta la partita. Per contro, i gialloneri sono apparsi piuttosto arrendevoli e la grinta di Bacilieri e pochi altri non è stata sufficiente a ribaltare le sorti del match, che p rimasto comunque equilibrato per tutto il primo tempo.

I Leoni hanno smesso di tenere il campo dalla seconda metà del secondo tempo gli avversari ne hanno approfittato per chiudere il conto con due mete decisive.

Formazione Stade Valdotain: Pina Barros, Merivot (Romeo), Carlino, Barbieri, Zappa, Bacilieri, Santoro, Duc, Tavella (Cortinovis), Frazzetta R. (Scaletta), Lallinaj, Henriod (Monnet), Frazzetta S., Gontier S. (Miani), Gontier M. A disposizione: Zanuso. Coach: Ferrucci, Parra.

Classifica: Novara 20 punti; San Mauro 13 punti; Rivoli 12 punti; Cuneo Pedona 9 punti; Stade Valdotain 7 punti; Cus Torino 2 punti.