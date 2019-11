Calcio: Ecc/A; Domenica di quaresima agonistica per le squadre valdostane

André Cuneaz, una certezza in campo per l'Aygreville

La prima nevicata di stagione non ha portato bene alle formazioni valdostane impegnate nell'undicesima giornata del girone A del campionato di calcio di Eccellenza. L'Aygreville è caduta nella difficile trasferta contro La Biellese: 3 a 1 il risultato per i piemontesi allo stadio Gagliome di Bollengo, campo stregato per mister Alberto Rizzo, da dove non ha mai portato a casa tre punti.

Doppietta di Cabrini e rete di Bottone per La Biellese, in rete per i valdostani è andato invece Cunéaz, a conferma del periodo eccellente che sta attraversando il giovane attaccante, che Rizzo schiera come punta centrale convinto di aver individuato con certezza il ruolo migliore, peraltro gradito dallo stesso Cunéaz. Nonostante la sconfitta l'Aygreville è rimasta prima in classifica con 23 punti, incalzata dalla Romentinese che oggi ha vinto in trasferta per 2 a 1 ed è a quota 21 punti. Prossimo turno domenica 24 novembre, quando le Aquile riceveranno ad Aymavilles l'Accademia Borgomanero, undicesima con 14 punti.

Rema in acque agitate il PontDonnasHoneArnad, che cercava la vittoria in casa contro il Borgaro Nobis, ma è uscito sconfitto dal campo di Aymavilles per 4 a 2. I giocatori di mister Ezio Rossi sono scesi in campo quasi titubanti, chiusi in difesa e la concreta ed esperta formazione allenata da Felice Russo ha saputo approfittare al meglio delle incertezze del PDHAE.

Il Nobis ha ora raggiunto la squadra di patron Calliera a quota 17 punti al quinto posto in una classifica che va facendosi sempre più corta. I gol di Marianini e Daynè non sono bastati contro la doppietta di Pinelli e le reti di Del Buono e Molfetta, favorite sicuramente da svarioni difensivi che Rizzo stesso ha definito "errori individuale da settore giovanile". Domenica prossima la squadra di bassa Valle è chiamata a un impegno difficile in trasferta contro la forte e determinata Romentinese, che non intende mollare la presa sull'Aygreville