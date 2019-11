Tennis: Primo raduno delle speranze valdostane

Si è svolto ieri presso il Tennis Club Aosta il primo raduno del Centro Tecnico della Valle d'Aosta della Federtennis. A prendere parte agli allenamenti dodici ragazzini, i migliori fra le Scuole Tennis della regione, nati negli anni 2010, 2011 e 2012. I raduni proseguiranno per tutto il periodo scolastico; per i ragazzi un'occasione in più per fare dei buoni allenamenti e per poterli fare con ragazzini di altre società con i quali abitualmente non si possono confrontare e socializzare.

Programma tecnico e programma atletico sono stati seguiti dai Tecnici responsabili, i Maestri Nazionali Fabio Paonessa, Nathalie Viérin e dalla Preparatrice Atletica Monica Ostellino.