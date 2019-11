Fondo: Pellegrino un ben augurale terzo posto a Rovaniemi

Pellegrino in una foto di repertorio

Fa segnare il miglior crono in qualifica Federico Pellegrino, conquista poi la finale dove deve arrendersi ai russi Gleb Retivykh e Sergey Ustiugov, concludendo al terzo posto la Sprintin tecnica classica di Ounasvaara/Rovaniemi (Finlandia).

Dopo l’ottima quinta posizione di ieri, nella 15 km skating, Federico Pellegrino (FiammeOro; 3’05”88), apre la giornata dedicata alla Sprint in classica ‘stampando’ il miglior temponelle qualifiche, lasciando il più immediato inseguitore – Gleb Retivykh, a 1”34.

In finale, èproprio Retivykh – bronzo nella Sprint skatign mondiale di Seefeld - ad avere la meglio,precedendo sulla linea del traguardo il connazionale Sergey Ustiugov e, appunto, FedericoPellegrino. Non ha preso il via Francesco De Fabiani (Cse).

Biathlon Azzurre ancora protagoniste a Sjusjøen (Norvegia) per a gara di apertura della stagione.

A imporsi, questa mattina, dopo il successo nella Sprint di Lisa Vottozzi ieri, è stata Dorothea Wierer, che s’impone nella Mass start. Con un percorso netto al poligono (0+0+0+0), Dorothea Wierer chiude la fatica in 35’49”4, a precedere di 5”3 la tedesca Denise Hermann (0+0+0+1) edi 8”2 la norvegese Marte Olsbu Røiseland (0+0+1+0). In 12° posizione, a 1’20”4, LisaVittozzi (0+0+3+0); 39° Federica Sanfilippo; 50° Nicole Gontier (Cse; +5’38”1; 2+1+1+3).