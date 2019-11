Hockey ghiaccio: IHL Division 1; Trasferta aamara a Chiavenna per i Gladiators

HC Chiavenna – HC Aosta Gladiators 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)

HC Aosta Gladiators: Philippe Charles, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Davide Baraldi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Alessandro Birtig, Tommaso Rossi, Luca Baraldi, Fabio Pietromica, Claudio Dezoppis. Coach: Luca Lattanzi.

Chiavenna era la piazza da temere per la formazione di IHL Division 1 e, alla prova dei fatti, per quanto sconfitti, i Gladiators ne escono con una prova in cui non tutto è da buttare. In due linee di movimento (contro le quasi quattro avversarie), inclusi numerosi players di classe 2003, i nostri sono infatti riusciti a tenere gli avversari sullo 0-0 per 35 minuti, quasi due drittel.

Purtroppo, complice anche una inferiorità numerica, in nove secondi sono arrivati due goal, ma il resto del match ha visto tornare la concentrazione e l'efficacia difensiva dei Gladiatori, visto che si è trattato delle sole marcature dell'intera partita.

I valdostani sono, a questo punto, terzi con 9 punti nella classifica del girone Ovest; a pari con il Real Torino, che ha però disputato un turno in meno, mentre Chiavenna è prima con 15.