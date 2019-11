Ginnastica: Per le ragazze dell'Olimpia un bronzo marchaito Gold

A Torino grande exploit della squadra Gold2 della Ginnastica Olimpia al Campionato Interregionale Gold: ottengono il terzo gradino del podio fra tutte le squadre di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e conquistano – uniche valdostane – l’accesso alla finale nazionale che si terrà a Jesolo a fine novembre.

Tanta tensione, ma anche voglia di fare bene, per le giovani allieve (nate dal 2007 al 2010) Vittoria Ramanzin, Annie Desandré, Emma Viérin, Martina Saroglia, Beatrice Morra Di Cella e Joana Koceku.

Con un ottimo recupero conclude in settima posizione la formazione Gold3a, che resta in attesa del “classificone” Nazionale per sapere se sarà ammessa alla finale di Jesolo.

Desirée Bieller, Marta Nieroz, Claire Savoye, Ginevra Grosso e Abigail Martinet, nonostante la giovane età (dal 2009 al 2011) hanno mantenuto il sangue freddo e portato a casa una gara quasi senza errori.

Soddisfatte le istruttrici Nathasha Pellissier, Claudia Iacona e Federica Vinante.