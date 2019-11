Calcio: U15; Aygreville avanti forza 4

Under 15 Regionali - Girone B

RISULTATO: COLLEGNO PARADISO-AYGREVILLE 0-4

MARCATORI: pt 9’ Cuc, 23’ Nastasi, 25’ Chianese; st 37’ Rao

Aygrevilles: AYGREVILLE (4-3-3)

Rossi, Betemps, Henry (23’ Rey), Cuc (11’ st Money), Mendez; Auletta (23’ Pozzan), Gobbo (7’ st Rao), Chianese; Nastasi (13’ st Fosson) Esquisito, Paico Vargas (18’ Sabatino).

A disp. Iacobucci, Pellu.

All. Turato



Poker per i ragazzi valdostani di Mister Nicola Turato a Collegno dopo aver fermato la capolista Alpignano la scorsa settimana confermano il buon momento di forma con una convincente prestazione con i pari età di Mister Anselmi.

L’Aygreville parte subito con il piglio giusto premendo e giostrando con una buona capacità tecnica dei suoi ragazzi e mette subito in difficoltù il Collegno costretto a capitolare già al 9’ del primo tempo su schema da calcio d’angolo che batte Gobbo, Cuc su muove bene e smarcandosi a centro area non perdona con un tap in preciso.

Non passa un minuto e Nastasi di tacco libera Esquisito che si fa chiudere lo specchio dal portiere torinese ben piazzato. Al 15’ ancora rossoneri con Auletta che si sgancia vede un gran taglio di Gobbo ma viene anticipato di un soffio dall’estremo nerazzurro. Al 19’ ancora Nastasi offre un assist a Henry inseritosi bene dalle retrovie che spara appena alto. Al 23’ passa ancora l’Aygreville con Nastasi abile in area piccola a approfittare di un errore difensivo e a segnare in scioltezza.

Al 25’ ancora l’Aygreville con una splendida azione tutta di prima: Auletta imposta vede il taglio di Chianese, smarcato dal velo di Nastasi. Il centrocampista valdostano è bravo a incrociare sul secondo palo imparabilmente. Il Collegno non riesce a reagire e ogni volta che si propone nella mediana valdostana + sempre chiuso in modo impeccabili dagli attenti centrali valdostani Mendez e Auletta.



Nella ripresa viene fuori Collegno, gli innesti di Bellini, Bodo e Iacob effettuati da Mister Anselmi danno più vivacità alla manovra torinese, complice anche l’appagamento dei valdostani che non premono, e al 10’ Di Matteo offre un bell’assist a Bellini che lascia partire un bel tiro che sfiora l’incrocio dei pali. L’Aygreville però controlla bene la partita e si fa pericoloso con Fosson che appoggia a Money ma sul suo destro è bravo l’estremo neroazzurro a farsi trovare pronto.

Il Collegno sfiora il gol ancora al 36’ con Fantini che tira a colpo sicuro ma questa volta la prodezza la fa l’estremo valdostano Rossi che devia quel tanto che basta a far finire la sfera sulla traversa. Nell’ultima azione della partita ci pensa Rao a chiudere la partita e su respinta da corner aggiusta la palla e fa partire una palombella che si infila sotto la traversa per il 4-0 finale.

Mister Turato porta a casa i tre punti senza troppa fatica, e rimane nelle zone alte della classifica, “la salvezza si avvicina” chiosa a fine gara il mister, ma tutto sommato le ambizioni di questo Aygreville posso essere ben altre e di sicuro darà fastidio a tutte le compagini di alta classifica.