Basket: U14, l'Eteila crolla ai piedi del Collegno

Trasferta amara contro il Collegno per gli Under 14 dell'Eteila Basket, sconfitti per 114 a 37 nell'ottava giornata di campionato. I ragazzi di coach Davide Plati sono partiti a rilento con qualche difficoltà in difesa, ma hanno comunque cercato di mantenere un buon gioco in attacco, soprattutto con Schenoni, benchè surclassati dalla potenza fisica degli avversari capaci di costruire efficaci trame offensive e maglie quasi impenetrabili nei reparti difensivi.

La partita è parsa chiusa alla fine del primo, disastroso quarto chiuso 27 a 1 per i piemontesi. Poi gli altri parziali a dimostrazione del divario in campo: 26 a 15, 29 a 13 e 32 a 7.

Formazione Eteila e referti: Barbieri, Collovà, De Luca 2, Franco 7, Gemma 6, Grattacaso 6, Lillaz, Rastelli, Rigollet 2, Schenoni 14.