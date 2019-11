Calcio a 5: Maglia azzurra per il portiere dell'Aosta 511 Dennis Berthod

Ha 16 anni, è passato dai campi giovanili direttamente alla serie A2 di calcio a 5 con la maglia dell'Aosta 511 e ora veste già quella azzurra della Nazionale.

Brucia le tappe di una carriera che si annuncia brillante Dennis Berthod, di Aymavilles, portiere della formazione rossonera guidata da Rodrigo Rosa; visitando i campi di serie A2 alla ricerca di giovani talenti, il selezionatore dell'Italia Futsal Carmine Tarantino ha osservato con attenzione il rossonero e non ci ha pensato due volte: convocazione in Azzurro per le due partite amichevoli contro la Russia, giocate martedì e mercoledì al palazzetto del centro sportivo 'Novarello-Villaggio Azzurro' di Novara.

Berthod è sceso in campo nella seconda partita, vinta dall'Italia per 3 a 2 con la rete del successo siglata a 16 secondi dalla fine proprio dopo una parata del giovane valdostano. Berthod si è messo in evidenza, oltre che per la bravura in porta, anche per la grande visione di gioco e la capacità di avviare preziose ripartenze con lanci precisi ai compagni di squadra in attacco: il secondo gol azzurro è nato proprio da un rilancio di Dennis seguito a una parata perfetta.