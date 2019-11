Calcio Tavolo: L'Aosta sale al sesto posto nel ranking italiano

Sale di due posizioni l'Aosta Calcio Tavolo nel ranking della Federazione italiana di subbuteo. La crescita dei rossoneri è registrata sia nelle classifiche a squadre sia in quelle Individuali.

Al salto in classifica hanno contribuito i risultati ottenuti dai giocatori aostani bimestre settembre-ottobre, in particolar modo nella disciplina del Subbuteo tradizionale, dove per squadra l'Asd Calcio Tavolo Aosta con 826 punti sale dall'ottavo al sesto posto nella Top Ten delle migliori squadre italiane.

Nella classifica Individuale della categoria Subbuteo, Filippo Filippella, con gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi e la vittoria nella prima tappa del Grand Slam a Genova balza dal settimo al terzo posto del Ranking Italia con 2344 punti.

Dietro di lui avanzano quasi tutti gli altri giocatori aostani a cominciare da Paolo Ciboldi al 38° posto (dal 41° posto), poi Francesco Zolfanelli al 42° posto (dal 43° posto), così come Marco Perotti al 51° posto (dal 61° posto), Alessandro Rolle al 103° posto (dal 118° posto), Giovanni Navarra al 135° posto (dal 147° posto), mentre scendono di posizioni Riccardo Rabacchin al 163° posto (dal 137° posto), Sean Filippella al 179° posto (dal 164° posto), Marco Barbera al 185° posto (dal 151° posto), Julia Filippella al 187° posto (dal 169° posto), Orlando Navarra che si posiziona al 216° posto (dal 193° posto) ed, infine, Riccardo Ciboldi al 274° posto (dal 254° posto). Fuori classifica ancora Hélène Boniface e Fabrizio Maiandi, che hanno giocato prevalentemente tornei a Squadre e non Individuali.