Calcio a 5 f: Torneo Uisp; l'Asd Valdostana verso la vetta della classifica

Avanza a grandi passi l'Asd Valdostana nel campionato Uisp di calcio a 5 femminile. Quarta giornata da incorniciare per le giocatrici guidate da mister Roberto Faustinelli che in formazione rimaneggiata sono scese in campo ad Asti contro il Castelnuovo e lo hanno surclassato per 4 a 1.

"Grande prestazione della nostra Sara Ducly - commenta il mister - che con una doppietta ha aperto le porte ad un'altra preziosa vittoria, sigillata poi dalle reti di Scano e Lauri". Prossimo match in calendario giovedì 22 novembre in casa contro Le Canavesane.

Formazione Asd Valdostana: Alice Rastello, Giulia Bari, Maria Presciani, Martina Gorrax, Linda Seris, Eleonora Poli, Eleonora Cignetti, Sara Ducly, Isa Grosjacques, Sophie Jocallaz, Letizia Lauri, Arianna Scano, Maria Benedetta Bernetti Evangelista.