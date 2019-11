Calcio Tavolo: Asd Aosta esce a testa alta dal Grand Prix Campania

Sconfitti con onore i rossoneri dell'Asd Calcio Tavolo Aosta al Grand Prix regionale Campania 2019-2020 a Benevento, dove Francesco Zolfanelli e Marco Perotti si sono qualificati alle fasi eliminatorie del Tabellone Master dopo una serie di convincenti vittorie.

Zolfanelli ha affrontato la testa di serie n° 1 del torneo, Livio Cerullo, che gioca con la squadra del SC Sombrero San Miniato. Grande partita del rossonero che metteva in seria difficoltà l’avversario. Dopo aver concluso a reti inviolate la prima frazione di gioco, nella ripresa Zolfanelli aveva due nitide occasioni per andare in vantaggio, ma la mira ed i legni gli negavano la rete dell’1-0. Proprio sul finire di gara, Cerullo sfruttava l’unica opportunità creata nella ripresa e realizzava la rete che gli consentiva di aggiudicarsi l’incontro ed il passaggio al turno successivo.

Stessa sorte per Marco Perotti: la diga erta da Gaetano Di Feo (SC Team Campania) era invalicabile ed il risultato rimaneva inchiodato sullo 0-0 senza che nessuno dei due avesse l’opportunità di risolvere il match prima degli shootsout. Come nella Coppa Abruzzo del giorno prima, anche stavolta Marco Perotti non superava l’ostacolo tiri piazzati e veniva sconfitto per 1-3 concedendo a De Feo l’accesso ai Quarti di Finale. La vittoria finale la conquistava Luca Puzella (SC Team Benevento) che, in un incontro molto equilibrato, batteva proprio Livio Cerullo con il punteggio di 1-0. Il Tabellone Cadetti era vinto da Giovanni Gagliardi (SC Forever Salerno) che si aggiudicava la Finale superando Diego Romano (SC Team Campania) con il risultato di 2-1.