Calcio: Promozione, la vittoria dello Charva cementa la panchina di Fermanelli

Un successo in trasferta da cui ripartire e che rinsalda le viti fissanti della panchina di mister Claudio Fermanelli, che aveva cominciato a traballare. Questo il significato maggiore della combattuta vittoria in trasferta per 3 a 2 dello Charvensod contro il modesto Caselle nella decima giornata del girone B di Promozione, che consente ai gialloblù di risalire la classifica sino al decimo posto e allontanarsi il più possibile dalla zona playout.

"A Caselle potevamo solo vincere e questo risultato dimostra quanto i ragazzi hanno dato in campo sul piano dell'impegno e della qualità di gioco", ha commentato il mister dello Charva, che ha ritrovato il sorriso e che domenica prossima riceverà la visita del disperato Sanmauro, ultimo in classifica a zero punti con 10 sconfitte su 10 partite. Per i gialloblù grande opportunità di allungare e tornare a respirare a maggiore altitudine.