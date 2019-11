Basket F: Coppa Piemonte, l'Eteila doma il Vco e allunga il filotto di vittorie

E' finita con una vittoria in trasferta per 53 a 47 la sfida dell'Eteila Basket alle ragazze del VCO in Coppa Promozione.

Questi i parziali: 9-15; 22-32; 35-48 a dimostrazione di un match equilibrato e giocato dalle Stelline con determinazione e concentrazione; Trabbia in grande evidenza 12 volte a referto.

"Non avevamo scelta per proseguire il nostro cammino e quindi più con il cuore che con la testa l'abbiamo portata a casa in una prova dove tutte hanno dato il loro contributo", ha commentato coach Catalfamo. Ora l'Eteila è attesa al turno di semifinale.



Formazione e referti Eteila: Renda 4 Pecchenini 4 Grosjean Genestrone 6 Trabbia 12 Trossello 2 Marana 2 Gritti 6 Piola 2 Gaida 11 Longhi 4.