Volley: Serie D, Olimpia sconfitta 3 a 0 dal Vercelli

Da dimenticare la prima partita del campionato di serie D maschile di pallavolo per la valdostana Olimpia, sconfitta in casa al Pala Pressendo di Aosta per 3 a 0 dal Multimed Vercelli. I giovani giocatori valdostani pagano il prezzo dell'inesperienza e di una tenuta fisica certamente inferiore, almeno per ora, alle potenzialità degli esperti e più maturi atleti vercellesi.

Match quasi a senso unico con il Vercelli letale sotto rete e alla battuta; all'Olimpia va certamente il merito di aver combattuto con il coltello tra i denti sino alla fine, anche quando il risultato era ormai compromesso.



