I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juventus, Sarri perdona, Cristiano Ronaldo no. Due sostituzioni di seguito Ronaldo le aveva subite nel 2015-16 (Real-Valencia 3-2 e Deportivo La Coruna-Real 2-0), l'allenatore era Rafa Benitez, il tecnico con il quale CR7 ha avuto il peggiore rapporto di tutta la sua carriera. Il Toro torna in campo, Filadelfia aperto ai tifosi. Dopo essere finalmente tornato alla vittoria il Torino di Walter Mazzarri vuole proseguire su questa strada già dalla sfida contro l'Inter del 23 novembre. I granata riprendono oggi gli allenamenti: in calendario una seduta pomeridiana presso lo stadio Filadelfia.

La Gazzetta dello Sport - Mondiale under 17, uno-due Brasile, l'Italia non si rialza, finisce il sogno degli azzurrini. Fine della corsa. A testa alta e con una valigia piena di rimpianti. CR7, linea morbida Juve, niente multa, chiarirà tutto in spogliatoio. Andrea Agnelli è uomo pragmatico e domenica sera, più che preoccuparsi delle bizze di Cristiano Ronaldo, si è goduto il gol partita di Paulo Dybala e l’efficacia del cambio.

Il Corriere dello Sport - Juventus, ecco quello che Cristiano Ronaldo ha detto a Sarri. Da un fenomeno all’altro. Ronaldo esce, ancora sostituito e furente. Entra Dybala che con una magìa scaccia i fantasmi e riporta la Juve lassù, in testa alla classifica. La staffetta è d’oro, ma è comunque bufera. Vialli, capo delegazione dell'Italia, 'mi farà sentire ancora giovane'. L’ex attaccante commenta con orgoglio il nuovo incarico: “Che coppia con Mancini! Starò a contatto con i giovani, farò ciò che volevo”.