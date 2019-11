Calcio a 5: U 19; l'Aosta 511 perde lo scontro diretto con il Carmagnola

Un match importante - la prima di quattro sfide in due settimane tra campionato e Coppa Italia - è finito male per l'Aosta 511 di calcio a 5 impegnata nel campionato Under 19. I rossoneri hanno perso per 5 a 4 contro l'Elledì Carmagnola alla sesta giornata di campionato e ora sono quinti in classifica distanti sei punti dalla zona playoff.

Per l'Aosta Joao Monteiro ha segnato una tripletta, il quarto gol è stato di Alessio Ortu ma tutti gli sforzi degli aostani non sono bastati a evitare la sconfitta e quando mancava un minuto e mezzo alla fine, i piemontesi hanno trovato la quinta rete su palla inattiva.

La formazione di Tiago Calli scenderà in campo nuovamente domani, mercoledì 13 novembre, per il turno infrasettimanale di campionato contro l'Atlethic; domenica affronterà sempre in campionato la L84 prima in classifica, che ritroverà tra dieci giorni nella partita di Coppa Italia a eliminazione diretta.