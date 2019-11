Calcio: U19, goleada Charvensod, Aygreville ko in casa

Giornata in chiaroscuro per le squadre valdostane alla nona del girone B del campionato regionale di calcio under 19. Lo Charvensod prosegue il suo cammino verso le zone alte della classifica, travolgendo il Quincinetto-Tavagnasco per 4 a 1: la formazione di coach Fermanelli ha chiuso la partita già nel primo tempo con due reti; la reazione dei piemontesi nella ripresa c'è stata ma non ha impensierito lo Charva: la rete del Quincitava ha riaperto la partita ma l'attacco di Fazari, Macrì e C. l'ha richiusa subito con due gol.

Ora lo Charvensod è al quarto posto con 14 punti; prossima sfida in terra eporediese contro l'Ivrea Banchette, a quota 8 punti e al quartultimo posto. Otto punti - ma terzultima per peggior differenza reti - li ha anche l'Aygreville di mister Claudio Riboni, che domenica ha ospitato l'imbattuta e prima in classifica Borgaro Nobis (25 punti con otto vittorie e un pareggio) e ha perso di misura, 1 a 0.

Segnali di miglioramento se ne sono visti ma l'ennesimo risultato negativo anche se ad opera di una squadra certamente più forte e strutturata rischia di far traballare la panchina di mister Claudio Riboni. Domenica l'Aygreville è chiamato all'impresa contro la piemontese Pro Eureka, sesta con 12 punti frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi. La vittoria per Riboni è l'unico risultato possibile.