Calcio f: Torneo Uisp; l'Asd Valdostana mette ko la blasonata Borgonese

Impresa doveva essere e impresa è stata al Montfleuri di Aosta, dove l'Asd Valdostana ha sconfitto per 3 a 1 le piemontesi de La Borgonese nella terza giornata del campionato Uisp di calcio femminile. Giornata da incorniciare per le giocatrici guidate da mister Roberto Faustinelli, che hanno festeggiato il primo gol di Isa Grosjacques, la più giovane della squadra. Prima del successo contro la Borgonese, l'Aosta aveva sconfitto il Borgonuovo in casa e aveva perso contro l'Usd Barcanova.

Formazione Asd Valdostana: Alice Rastello, Giulia Bari, Maria Presciani, Martina Gorrax, Linda Seris, Eleonora Poli, Eleonora Cignetti, Sara Ducly, Isa Grosjacques, Sophie Jocallaz, Letizia Lauri, Arianna Scano, Maria Benedetta Bernetti Evangelista.