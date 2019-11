Bocce: A2, sorridono Helvetia e Nus in testa alla classifica

Vittorie convincenti per le due compagini valdostane impegnate nel campionato di serie A2 di bocce. Il Nus ha dominato a Mondovì contro la bocciofila locale per 17 a 7 e la Bassa Valle Helvetia ha battuto la Beinettese con lo stesso risultato. Ora Nus e BV Helvetia si trovano appaiate in cima alla classifica e guardano ai prossimi incontri con serenità; entrambe le formazioni hanno giocato partite quasi perfette; da sottolineare le straordinarie prove degli atleti della Bassa Valle nei tiri veloci.

Buione notizie anche dal Campionato di Pormozione, dove si registra la vittoria della società Aostana Zurich per 16 a 6 sulla formazione langarola del Marene Bocce.

Nella prima giornata del campionato di Serie A femminile la compagine della Bassa Valle ha ottenuto un brillante pareggio 12 a 12 contro la formazione dellì'Auxilium Saluzzo, mentre nella seconda giornata è stata sconfitta dalla società Saranese per 7 a 17.