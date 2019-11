I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve-Milan, 1 0, Dybala sostituisce Ronaldo al 55' e decide la partita. Troppa Juve. Non bella, ma troppa. I bianconeri soffrono a lungo contro il Milan, ma i rossoneri non reggono l’urto della classe che Sarri riversa in campo nella ripresa con Dybala e Douglas Costa: il brasiliano avvia l’azione del gol e l’argentino la chiude firmando il successo. La Lazio soffre ma vince, pari tra Samp e Atalanta.Vola la Lazio all'Olimpico contro il Lecce nel pomeriggio domenicale della dodicesima giornata di campionato. I biancocelesti vincono e danno spettacolo dopo la sconfitta in Europa League. Si fermano invece sullo 0-0 sia Sampdoria-Atalanta, sia Udinese-Spal.

La Gazzetta dello Sport - CR7? No, è Dybala l'ammazzaMilan; 1 a 0 e la Juve torna in vetta. Juve-Milan si riassume in una scena e - grande colpo dello sceneggiatore – non è un gol, non un rigore sbagliato, non un'espulsione. È una sostituzione. Cagliari show, Fiorentina annichilita: i sardi sono terzi. Estasi. Sì, estasi. Il Cagliari non si ferma più. Neppure sotto il diluvio. Come a Bergamo. Per Rolando Maran 10 risultati utili di fila che eguagliano il record di Marco Giampaolo nel torneo 2006-2007. La Fiorentina è seppellita con 5 gol.

Il Corriere dello Sport - Juve-Milan 1 a 0, Sarri toglie Ronaldo, decide Dybala. La rete a 13' dalla fine rilancia la Juve in testa alla classifica e condanna un Milan vivo, che esce dallo Stadium senza punti ma con qualche certezza in più.Cornelius-Sprocati, la Roma cade a Parma e ora è fuori dalla Champions. Al Tardini giallorossi stanchi e privi di idee. Palo di Kolarov, poi le reti dei due attaccanti nella ripresa che condannano Fonseca alla sconfitta. Spinazzola infortunato.