Hockey: Prima Div; gli scudi dei Gladiators infranti dal Real Torino

In formazione rimaneggiata causa assenza di troppi titolari, l'HC Aosta Gladiators di Prima Divisione capitola per 2 a 0 in trasferta contro il Real Torino. I piemontesi la impostano molto sull'offensiva, capitalizzando un roster che consente loro un'enormità come quattro linee e per i Gladiators di coach Luca Lattanzi, presenti a Torino con sei giocatori di ruolo in meno, la differenza si fa sentire.

Così, dopo un primo drittel in equilibrio, gli avversari vanno a segno una volta per ognuna delle altre due frazioni. Occasioni per i gladiatori, date da alcuni powerplay, in particolare nella prima e terza frazione ce ne sono anche state, ma è andata male in una partita che ha chiesto molto alle energie, in cui i valdostani sono andati incontro alla prima défaillance del girone B: che Torino fosse una piazza insidiosa non era peraltro un mistero.

Prossimo impegno domenica 17 novembre, in trasferta a Chiavenna, alle 18.45. Considerato che si tratta dello scontro tra le prime due classificate, è un match che vale oro.

Formazione HC Aosta Gladiators: Fabio Pietromica, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Michael Lattanzi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, Philippe Charles, André Guichardaz, Tommaso Rossi, Luca Baraldi, Claudio Dezoppis, Simone De Luca, Nicolo' Bufacchi, Nicolò Napoli.