Rally: Ronde Biella, Chentre sconfitto da una gomma bucata

Correva per vincere la gara ma una foratura ha cambiato le sorti del team valdostano Rally&Co composto da Elwis Chentre e Andrea Canepa, impegnato domenica a Biella nella decima edizione della Ronde Gomitolo di Lana.

La Skoda Fabia R5 di Chentre aveva chiuso il primo giro in testa, ma nel secondo uno pneumatico si buca e il team perde quasi quattro minuti per il cambio, quanto basta per finire il rally in 15esima posizione.

La gara è stata vinta dal biellese Corrado Pinzano con navigatore Mario Cerutti. In 17esima posizione il secondo equipaggio valdostano (che non aveva ambizioni di podio) ovvero la coppia dell'Autosport VdA Stefano Bordet e Matteo D'Herin su Citroen C2. In trentesima posizione terzo team targato VdA composto da Matthieu Junod e Nadir Bionaz, anch'essi dell'Autosport VdA.