Arti Marziali: Mike Astarita vince al Challenge Muai Thai di Como

Un vittoria che ridà morale e punteggio in classifica nazionale al pugile verreziese di boxe thailandese Mike Astarita della Vayupak Gym. Impegnato nel Challenge#13 di Muai Thai Pro a Como, categoria 60 kg, Astarita ha sconfitto Andrea De Stefano del Team Coni di Napoli, conquistando il titolo Challenge.

Primo round a vantaggio del pugile napoletano, poi il campioncino di Verres ha preso il controllo del ring riuscendo a creare seri problemi all'avversario: l'incontro è stato sospeso due volte per consentire controlli medici a De Stefano, colpito duramente sopra l'occhio. Astarita ha conquistato il match ai punti ma in più di un'occasione ha evidenziato le potenzialità per mettere al tappeto lo sfidante.