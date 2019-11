Ciclocross: Pesse e Agostinacchio in maglia azzurra agli Europei a Padova

Campionati Europei di Ciclocross 2019, il 9 e 10 novembre, a Silvelle di Trebaseleghe (Padova), dove saranno presenti due protagonisti della stagione autunnale del fuoristrada: Maglia azzurra per Nicole Pesse e Filippo Agostinacchio, convocati dal commissario tecnico Fausto Scotti per i Campionati Europei di Ciclocross Juniores, oggi sabato 9 e domenica 10 novembre, a Silvelle di Trebaseleghe (Padova).

Il programma è diviso in due giornate; per oggi sono previste le gare dei Master, mentre domenica sarà la volta delle categorie agonistiche (Juniores, Under 23 ed Elite). Si comincia alle 9 con la novità della gara Donne Junior, che farà il proprio ingresso nel programma degli Europei proprio a Silvelle. Seguono gli Uomini Junior alle 9,50; le Donne U23 alle 11; gli Uomini U23 alle 12,20; le Donne Elite alle 13,50 e, infine, gli Uomini Elite alle 15,20. Nella gara Master iscritto anche per la Valle d'Aosta Corrado Cottin, dei Cicli Benato.

Ciclocross

Seconda prova della Coppa Piemonte di Ciclocross, nell’ambito del 25esimo Ciclocross di San Martino – terza Coppa Tre Colli-18esimo Memorial Evis, domenica 10 novembre, dalle 12.30, a Pasturana (Alessandria).

Sul percorso di 2,1 km al via tutte le categorie, compresi i G6, saranno impegnati gli atleti dell’Xco Project: Alessio Cino, Giuseppe Abbate, Alessandro Nigra, Alberto Bor, Sofia Guichardaz, Elisa Nigra, Mattia Agostinacchio, Kristian Blanc, Mathieu Grimod, Vittoria Rizzo, Samantha Gottage, Cristiano Martinelli, Miriana Bee.