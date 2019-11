Sci: La Thuile aspetta Federica Brignone per la Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di sci alpino è partita con i giganti di Sölden e ormai l’inverno è alle porte. A La Thuile (Valle d’Aosta) i primi fiocchi di neve sono caduti, anche in paese, e il comitato organizzatore della Coppa del Mondo ha iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento 2020, con il superG e la combinata alpina in programma il 29 febbraio e il 1° marzo.

A Modena, in occasione della Fiera Skipass, è stata presentata la tappa valdostana che torna dopo il successo del 2016. Federica Brignone, l'atleta di casa, prima fra tutte nel voler tornare a gareggiare proprio sulla 3 Franco Berthod.