Bocce: Valdostani in trionfo ai Nazionali giovanili di tiro

Brillanti risultati dei portacolori valdostani ai Campionati Nazionali di bocce di Tiro under 15 e under 18, che si sono disputati a Noventa di Piave in Veneto. Nel tiro progressivo under 15 si è laureato campione nazionale Matteo Golfetto, della società Bassa Valle Helvetia, che ha battuto in finale il fratello Federico, il quale a sua volta si è aggiudicato l'argento.

Nel tiro di precisione under 18 ottimo terzo posto di Nathalie Gamba, giovane promessa del settore femminile dell'Helvetia, mentre nel tiro di precisione under 15 meritato argento per Andrea Fasana e bronzo per Federico Golfetto.

"I risultati conseguiti a Noventa di Piave - commenta Amilcare Giopp, presidente dell'Helvetia e instancabile promotore del settore giovanile - sono la testimonianza del costante impegno nella preparazione dei nostri ragazzi. Il settore giovanile cresce in Valle e la società Bassa Valle Helvetia in questo senso svolge un ruolo da protagonista".