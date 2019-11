Hockey: U15, i Diavoli lombardi nulla possono contro i Gladiatori valdostani

Prosegue con successo il campionato interregionale di hockey per la Under 15 dei Gladiators, che inanella un'altra vittoria, la settima consecutiva, e chiude imbattuta in vetta alla classifica l'andata del girone Lombardia/Piemonte/Valle d'Aosta.

La sfida con i Diavoli Sesto vinta per 7 a 2 dai valdostani dei coach Giovinazzo e Baraldi è rimasta in bilico nel primo drittel, poi i giovani gladiatori hanno consolidato il vantaggio nel secondo ed hanno levato definitivamente le ancore nel terzo.

Formazione HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Lorenzo Lamberti, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Sofia Gisonna, Matteo Mazzocchi, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino, Brendon Dedja. Coach: Luca Giovinazzo e Luca Baraldi

Marcatori: Nathan Garau (2), Nicholas Gianni (2), Tommaso Carbone, Marco Cosentino, Federico Gisonna.