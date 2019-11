Sci: Premiati per mezzo secolo di affiliazione alla Fisi Sc Valdigne Mont Blanc e Saint Marcel

Premiate a Skipass, nell'ultima giornata di Fiera, le società che festeggiano nel 2019 i 50 di affiliazione alla Federazione. In particolare, sono state premiate: Sc Ponte nelle Alpi, Sc Barrea, Sc Creta Grauzaria, Sc Valdigne Mont Blanc, Sc Orezzo Valseriana, Sc Mestre, Sc Fossano, Sc Vesuvio, Sc Roteglia, Sc Unicredit Treviso, Sc Carpenedolo - Montichiari, Sc Due Us Acli, Sc Mezzocorona, Sc Saint Marcel, Sc Strigno, Sc Roncobello.

I club premiati hanno ricevuto il gagliardetto personalizzato realizzato appositamente per l'occasione. Il Presidente FISI si è complimentato con tutte le società coinvolte per la lunga tradizione e la grande passione che ha portato a questo importante traguardo.