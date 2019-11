I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Champions, Inter, l'ora della verità. Dopo la vittoria di San Siro, l'Inter si gioca una fetta importante di qualificazione agli ottavi di Champions League: 'Chi si aspetta una gara difensiva, non è sulla strada giusta - le parole dell'allenatore - giocheremo in un ambiente elettrico, ma veniamo con personalità'. Juve, boom De Ligt grazie a Sarri, Chiellini e Cristiano Ronaldo. Anche i più scettici - quelli che rimuginavano sui 75 milioni più oneri accessori investiti per acquistare l’olandese - devono giocoforza ricredersi.

Gazzetta dello Sport - Razzismo oltre lo sport, è una questione nazionale. Il ragazzo, si sa, non la tocca mai piano. Così, il pallone calciato da Balotelli verso la curva veronese s’è impennato al cielo, ha superato le mura del Bentegodi e ora rimbalza fragorosamente nelle piazze d’Italia. Inter, Conte pronto a giocarsi tutto: 'a Dortmund non possiamo sbagliare'. L’ora della Champions. Antonio Conte sa di essere di fronte a un match decisivo, per di più senza Asamoah, Gagliardini e D’Ambrosio, rimasti a casa e dunque indisponibili.

Il Corriere dello Sport - Inter, Icardi la scarica, 'farò di tutto per restare al Psg. L'ex capitano nerazzurro non pensa al ritorno: "E' uno dei migliori club al mondo, voglio fare ottime cose". Champions, Ancelotti, 'Ritiro? Non sono d'accordo con De Laurentis e la società. Le dichiarazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Champions League contro il Salisburgo: 'Partita fondamentale per la qualificazione. Poi, su Balotelli: 'Reazione giusta'.