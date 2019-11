Calcio a 5 f: U19, sconfitta onorevole per l'Aosta alla prima di campionato

E' finita 4 a 3 per il Gaglianico a spese dell'Aosta 511, la prima partita del girone A del campionato di calcio a 5 femminile Under 19. Una sfida che le ragazze di mister Marco Tomassi hanno affrontato nel modo migliore, con la consapevolezza che le avversarie erano più esperte e 'costruite' per il vertice della classifica.

Per tutto il match la differenza di qualità tra le due formazioni non si è vista: la grinta dell'Aosta 511 ha saputo azzerare il divario e all'inizio del secondo le aostane si trovavano in vantaggio, quando la stanchezza ha iniziato a farsi sentire.

Le gaglianichesi vincono, ma sudando sette camicie in una partita in bilico sino ai minuti finali. Sugli altri campi, il Futsal Canavese ha steso il Top Five per 7 a 1; Castellamonte e Cameri calcio è finita 2 a 2 e ha riposato il Barcanova.La classifica vede in testa il Futsal Cavanese con tre punti, seguito da Castellamonte e Cameri a un punto, poi Barcanova (una partita in meno), Aosta 511 e Top Five a zero punti.