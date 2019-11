Calcio a 5: Serie C, vincono Aymavilles e Valtournenche

Domenica 3 novembre da incorniciare per le formazioni valdostane impegnate nel campionato di serie C di calcio a 5. A Torino, l'Aymavilles ha piegato per 4 a 2 l'Atletico Taurinense, reti di Esposito, Spanò, Canneva e Carrozzino. Una vittoria che consente ai ragazzi di mister Costante di tornare in vetta alla classifica.

Anche il Valtournenche, messo ottimamente in campo da mister Stefanetti, ha vinto in trasferta contro l'Aurora San Gillio: 5 a 2 il risultato finale. In gol per la squadra del Breuil Aillon con una tripletta, Pession e Vallet.

Prossime sfide, l'Aymavilles riceve il fanalino di coda Pro Casalborgone e il Valtournenche ospita il forte Don Bosco Caselle.

RISULTATI E CLASSIFICA