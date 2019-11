Basket: U15, Eteila conquista il campo di Orbassano

Entusiasmante la partita tra le formazioni dell'Eteila e dell'Orbassano alla quinta giornata del campionato Under 15 di basket. Contro i forti e favoriti piemontesi, i ragazzi di coach Enrico Albanese si sono impegnati per tutta la gara arrivando a pari punti negli ultimi due minuti. L'incessante sostegno dei tifosi valdostani nell'ultimo quarto, oltre alla qualità e allo spirito agonistico dimostrato in campo, ha permesso all’Eteila di portarsi a casa la vittoria per 76 a 72.

Parisi, Polin e Vecchioli Vargas in gran spolvero, bene anche Paba ma tutti i giocatori hanno dato il massimo. Il primo quarto si è concluso 24 a 21, poi 15 a 13, 17 a 13 e 16 a 20,

Formazione Eteila e referti: Saltarelli D. 4; Della Schiava I.; Parisi A. 19; Ricci S.; Graziola S.; Vecchioli Vargas F. 17; Di Francesco E.; Toldo N. 6; Camos M.; Polin M. 19; Paba E. 11; Grattacaso A.