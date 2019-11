I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Che derby! Decide un gol di De Ligt, rabbia Toro. La Juventus risponde all'Inter e mantiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio. I nerazzurri erano stato protagonisti del sorpasso in vetta, grazie al successo nell'anticipo a Bologna. I bianconeri non sono da meno in serata, aggiudicandosi un derby in cui il Torino non è quello delle ultime prove deludenti, ma una squadra viva: dove non arriva con la tecnica, sopperisce con il carattere, con una intensità che diverse volte mette in difficoltà la controparte. Bologna-Inter 1 a 2, Lukaku salva Conte con un rigore al 91'. L’attaccante belga risponde con una doppietta al vantaggio iniziale di Soriano, il primo gol con un tap-in al 75’ e il secondo su rigore in pieno recupero dopo il contatto in area tra Orsolini e Lautaro Martine. Napoli ko a Roma, finisce 2 a 1 per i giallorossi.

Gazzetta dello Sport - De Ligt, il primo gol è pesantissimo; battuto un buon Toro, la Juve torna in testa. Il 20enne è l’uomo del derby. Poteva esserlo per quel tocco malandrino in area a inizio primo tempo, che poteva costare ai bianconeri il fallo da rigore e che ha fatto arrabbiare tantissimo il Torino, invece lo è diventato per il gol partita segnato a un quarto d’ora dalla fine, quando la ciurma di Mazzarri, che ha preparato molto bene la partita, stava già accarezzando il piacere di aver strappato un punto alla capolista. Formula 1, Gp Austin, Bottas non si arrende: 'pole davanti a Vettel, quarto Leclerc poi Hamilton.

Il Corriere dello Sport - Torino-Juventus 0 a 1, De Ligt rimette Sarri in vetta. Rabbia di Mazzarri e di tutto il Toro per un tocco in area con il braccio valutato non-rigore. Lukaku ribalta il Bologna, l'Inter vince in rimonta; contestato l'arbitro. Roma generosa ma vince all'Olimpico per 2 a 1 contro un Napoli arrendevole. Formula 1, Vettel dietro a Bottas nella pole, Leclerc è quarto. Moto Gp, Malesia, Quartaro dalla Pole, Rossi sesto.