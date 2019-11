Hockey ghiaccio: Ancora una sconfitta per le Girl Project ma tanta esperienza

AHC Toblach/Dobbbiaco Icebears – HC Girls Project 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

HC Girls Project: Elena Tosatto, Martina Tovo, Sharon Roccella, Giulia Doriguzzi Toia, Alessia Gisonna, Fiamma Da Ponte Becher, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Micaela Bellussi, Anastasia Ceruti, Sofia Gisonna, Enja Chiarini. Coach: Davide Baraldi.

Terzo scontro del campionato IHL Women per le ragazze del Girls Project e che in casa del Dobbiaco non sarebbe stata una passeggiata stava scritto. Le giocatrici, arrivate all'appuntamento con due linee di movimento, hanno venduto cara la pelle, non concedendo alle avversarie molto più di un goal per drittel (due nel secondo). Una performance che, comunque, ha consentito alla squadra di cementare sempre più unione e meccanismi di gioco. Le ragazze terribili scenderanno nuovamente sul ghiaccio sabato 16 novembre, alla patinoire di Aosta, alle ore 18, quando riceveranno la visita delle Eagles Sudtirol Alto Adige. Si tratta delle attuali prime in classifica e non potrebbe esistere occasione migliore per sostenere la nostra compagine rosa!