Rafting: Assegnati i titoli della specialità RX 32° Campionato Italiano Rafting

Si è concluso con una folla di ben 75 equipaggi in gara il 32° Campionato Italiano Rafting che Verona, sulla rapide dell’Adige, ha assegnato oggi, 3 novembre, i titoli della specialità RX, il match Race del Rafting.

Per il 32° Campionato Italiano Rafting i “duelli” della specialità RX sono stati vinti dal Rafting Team Verona (Under 19 Maschile), dall’equipaggio composto dagli atleti di Riverside (Gravere, Torino), Rafting Aventure (Villeneuve, Aosta) e Sesia Rafting (Vocca, Vercelli) nella Senior Maschile. Sempre gli atleti del Sesia Rafting si sono imposto anche nella Mix Senior.

Gli altri titoli di Categoria sono andati al team del Canoa Club Verona (Categoria Cadetti), all’equipaggio composto da atleti del Tigerle AS e Sterzing A.S.D. di Vipiteno (Bolzano) nella Atleti non Agonisti e all’equipaggio misto di Rafting Team Verona, Rafting Aventure nella Mix Under 23.

In gara per il titolo italiano RX anche gli equipaggi composti da atleti disabili. Qui la vittoria e il titolo italiano della Categoria Para Mix Senior è andato all’equipaggio composto dai para-atleti di M&N Movimento e Natura di Volpiano (Torino), Aqqua Canoa & Rafting di Vigevano (Pavia) e Rafting Team Verona.

Per la prova di Coppa Italia valida per la specialità Slalom, dominio degli equipaggi composti da atleti dei Club veronesi con le affermazioni del Rafting Team Verona nella categoria Under 19 Maschile, del Canoa Club Verona nella Cadetti e del X Raft Cus Verona negli Atleti non Agonisti. Nella Senior Maschile, titolo all’equipaggio composto da atleti di Riverside, Rafting Aventure e Sesia Rafting.

L’exploit degli atleti veronesi si è ripetuto anche nella Categoria Para Mix Senior con la vittoria dell’equipaggio composto, oltre che da atleti del Rafting Team Verona, da M&N Movimento e Natura e Aqqua Canoa & Rafting.

Concluso il 32° Campionato Italiano Rating i prossimi appuntamenti della Federazione Italiana Rafting sono una serie di tre raduni agonistici aperti a tutte le Categorie in preparazione della stagione 2020