Ginnastica: Sottotono le ragazze dell'Olimpia nell'interregionale serie C

Una giornata non proprio al top per le ginnaste Junior e Senior dell’Olimpia che a Torino, in occasione della seconda prova interregionale del Campionato di squadra dei Serie C, hanno condotto una gara inferiore alle loro possibilità, terminando al settimo posto.

La squadra era composta da Asya Rosset, Serena Ramanzin, Nicole Sammartino, Sofia Chiumello e Vittoria Ramanzin che, pur essendo la più giovane del gruppo (classe 2007), ha saputo mantenere i nervi saldi e ha concluso i suoi quattro esercizi senza errori.

“Probabilmente la breve distanza fra le due prove non ha forse consentito un recupero ottimale - spiega l’allenatrice Claudia Iacona - ma le ragazze hanno comunque mostrato impegno e spirito di squadra e ci prepareremo al meglio per l’ultima prova di campionato.” Con lei in campo gara anche l’istruttrice Federica Vinante.