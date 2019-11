Calcio a 5: A2, aostani ko a Reggio Emilia con l'ultima in classifica

Nuova sconfitta, la quinta in sei giornate, per l’Aosta Calcio 511 di calcio a 5 impegnata nel campionato A2. A Reggio Emilia. l'Olimpia Regium, ultima in classifica prima del match, ha vinto per 5 a 3 sulla formazione di Rodrigo Rosa. Bene i valdostani nel primo tempo, terminato 2 a 2; nella ripresa si è scatenato l'attaccante brasiliano dell’Olimpia Regium, Paulo Edinho, che ha segnato altre tre reti portando gli emiliani alla vittoria.

Per l'Aosta 511, doppietta di Pellegrino e rete di Pettinari. Segnali di buon gioco se ne sono visti ma il calo fisico e di attenzione nel secondo tempo è stato notevole e mister Rosa dovrà correre in fretta ai ripari per allontanarsi dalla zona retrocessione. Oggi l'Aosta 511 è ultima in classifica a tre punti con il Città di Sestu.

RISULTATI E CLASSIFICA