Calcio: Ecc/A, il Pdhae riporta con i piedi per terra l'Aygreville

In un derby inguardabile con l'arbitro di Crotone il peggiore in campo l'Aygreville torna con i piedi per terra, mentre il Pdhae porta a casa tre punti che lo fanno salire in classifica.

Con una rete per tempo i ragazzi del presidente Jean Calliera hanno piegato l'Aygreville rimasto in dieci per l'espulsione dell'argentino Barbuio.

Un primo tempo scialbo sotto una fitta pioggia. Su un errore in disimpegno la palla finisce a F. Scala che segna e l' arbitro espelle senza ragioni. Nel secondo tempo batti e ribatti insignificante ma il Pdhae torna in rete.

Classifica

Aygreville 20 punti; Borgovercelli 18 punti; PDHAE 17 punti; La Biellese, Romentinese&Cerano 15 punti; Accademia Borgomanero, Borgaro 14 punti; Alicese, Baveno 12 punti; La Pianese 10 punti; Rivoli, Stresa, Ronco Valdengo 9 punti; Pro Eureka 8 punti; Oleggio, 5 punti; L.G. Trino 4 punti.