I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, Sarri 'Pjanic? Non so se ci sarà; mi aspetto un Toro da battaglia'. Dopo tanti derby londinesi, Maurizio Sarri è pronto per la prima stracittadina della sua carriera in Serie A, 'anche per noi non è una partita come un'altra'. Tennis, Monfils ko con Shapolarov a Parigi. Matteo Berrettini è alle Atp Finals di Londra. Denis Shapovalov, infatti, numero 28 del ranking Atp, ha battuto Gael Monfils in due set con il punteggio di 6-2 6-2 ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters".

Gazzetta dello Sport -Mihailovic e Conte, duri a confronto, ma il loro Bologna-Inter si gioca a distanza. Non ci sarà l’abbraccio prima della partita, e i bordocampisti non saranno assordati da urla contemporanee, perché Sinisa oggi non sarà in panchina ma controllerà la situazione da "remoto". La sfida fra le loro creature però resta. Mazzarri contro Sarri, è un Torino-Juve...made in Toscana. Torino per onorare la tradizione si è coperta con un cielo grigio che fa molto città industriale. Stasera c’è Toro-Juve e in città si parla di fusione ma il tema sono le auto, non Toro e Juve che pure, una vita fa, giocarono qualche partita in una squadra mista.

Il Corriere dello Sport - Serie A, tutte le probabili formazioni dell'11esima giornata. Tante sfide interessanti in questo turno di campionato. Da Roma-Napoli a Milan-Lazio, senza dimenticare il derby della Mole tra Torino e Juventus. Inter impegnata sul campo del Bologna, mentre nel lunch match di domenica si affrontano Atalanta e Cagliari. Ligue 1, clamoroso: il Psg perde con il Dijon. La formazione di Tuchel crolla in trasferta nell'anticipo della dodicesima giornata: apre l'attaccante francese, poi le reti di Chouiar e Cadiz