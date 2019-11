Calcio a 5: A2, l'Aosta 511 contro l'Olimpia per spiccare il volo in classifica

La vittoria di sabato scorso contro il bllasonato Milano per 5 a 4 ha dato i primi tre punti in campionato A2 di calcio a 5 ma soprattutto tanto morale all'Aosta 511 di mister Rodrigo Rosa. Questa sera a Reggio Emilia gli aostani sono attesi dall'Olimpia Regium, ultima in classifica con un solo punto in tasca e per gli aostani l'occasione di risalire allontandosi dalla zona retrocessione è di quelle da non sprecare.

In forma e in campo dal primo minuto Estetatishad, Pettinari, Da Silva e Mascherona, ovvero i protagonisti del successo sul Milano Calcio.

Il tifo emiliano promette spettacolo, ma Rosa assicura che i suoi non si faranno intimorire: "Si va a Reggio per vincere, siamo indietro rispetto alla meta che ci siamo dati, che è quella di una tranquilla salvezza e dobbiamo recuperare prima possibile posizioni in classifica".

