Calcio: U14, Aygreville crolla sotto i colpi dell'Alpignano

E' uscito a testa bassa dal bordocampo è si è infilato negli spogliatoi Karim Umlil, allenatore dell'Aygreville Under 14, dopo la deludente prestazione contro l'Alpignano nell'ottava giornata di campionato. I piemontesi hanno vinto per 4 a 0 in un match senza storia, o meglio giocato che pareva esserci una sola squadra in campo.

Per la verità i valdostani nel primo tempo hanno anche cercato di giocarsela alla pari; alla rete dell'1 a 0 siglata da Zaccagnino al 14', però, le Aquile non hanno saputo rispondere con efficacia. Il crollo è avvenuto nel secondo tempo, quando l'Aygreville è praticamente scomparso. al 63' Zaccagnino sigla la doppietta, poi dodici minuti dopo Nurisso e all'81' Barone chiudono il conto con un meritato 4 a 0.

I valdostani non riescono a segnare nemmeno il gol della bandiera quando nei minuti finali l'Alpignano aveva lasciato ampi margini all'attacco rossonero.