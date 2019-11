Calcio: Ecc/A, sale l'attesa per il derby valdostano di vertice

Aygreville primo in classifica con 20 punti, cinque successi consecutivi e l'intenzione di proseguire la straordinaria scia positiva; PDHAE al terzo posto con sei punti in meno e tanta voglia di riscatto. Le premesse per un derby di grande spettacolo ci sono tutte e domani domenica 3 novembre alle 14,30 al Bezzan di Verrès le due formazioni valdostane impegnate nel campionato di Eccellenza cercheranno di mantenere le promesse fatte ai loro tifosi; il PontDonnasHoneArnadevançon ha dalla sua il fattore campo ma sono attesi due pullman di supporter dell'Aygreville dall'alta valle a dimostrazione dell'importanza del match.

Ezio Rossi ha costruito il 'suo' PDHAE per grandi imprese e il ritardo in classifica impone un energico cambio di passo; gli attaccanti Grange, Dayné e Orofino saranno della partita e tutti e tre disponibili dal primo minuto, con ipotizzabile cambio in avvio di ripresa tra l'ex Fenusma e Dayné, mentre in difesa Mazzucco, Scala e Ruatto dovrrebbero essere schierati davanti a Gini.

Per le Aquile di mister Alberto Rizzo, peserà certamente l'assenza dello squalificato Samuele Prola, mentre sono confermati in attacco Furfori e Barbuio, a centrocampo è atteso Brunod e a difendere la porta con Pomat tra i pali ci saranno salvo sorprese Marchesano, Favre e Gentili.

