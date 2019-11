I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Riecco il Diavolo, Milan-Spal 1 a 0, Suso regala tre punti a Pioli. Primo tempo equilibrato, con poche emozioni (eccezion fatta per la traversa colpita da Castillejo), crescono i rossoneri nella ripresa. I ragazzi di Pioli salgono a quota 13 punti in classifica. Juve, derby nel mirino, Higuain in gruppo, differenziato Pjanic. Bianconeri subito in campo dopo la vittoria sul Genoa in vista del match con il Torino

Gazzetta dello Sport -Sollievo Milan, entra Suso e stende la Spal, è la prima vittoria di Pioli. Tre punti con un colpo su punizione, il massimo con il minimo. Ma non è uno spettacolo da prima serata quello che il Milan propone ai suoi tifosi. È un piccolo passo avanti, ma da qui deve rimettersi in marcia. Marotta, 'l'Inter ha lo spirito di Conte. La squadra ha grande carattere e personalità, è esattamente una squadra di Antonio, che riesce, anche nelle difficoltà, a fare bella figura e portare a casa risultati importanti'.

Il Corriere dello Sport - Milan, ci pensa Suso, punizione da 1 a 0 e prima vittoria di Pioli. Un gioiello dello spagnolo permette ai rossoneri di conquistare i tre punti e di rilanciarsi in campionato. Traversa colpita da Castillejo nel primo tempo. Inter, Marotta promette 'acquisti per rinforzare il centrocampo'. Così l'ad nerazzurro a margine della consegna del Premio Granillo: "Non ho sperato che la Juve perdesse, lo Scudetto non è un obiettivo di quest'anno. La Serie A è il campionato più bello d'Europa".