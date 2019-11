Golf: Al Les Iles con Art et Decoration Jardin Golf Cup brindano Luigi Pallais e Francesca Invernizzi

La coppia formata da Luigi Pallais e Francesca Invernizzi ha vinto la gara di domenica 27 ottobre, la gara del greenkeeper Aldo Baloire. Sempre nel lordo, seconda classificata la coppia Giannelli – Pignataro, con 32, un solo punto in meno dei vincenti. Terzi lordo Leonardi M.-Vulcano.



Nella classifica del netto ottimo risultato di Michele e Paolo Montani, padre e figlio, con 49, seconda la coppia Arciola – Ait Belabbess, terzi Borney e Stevanon.



Nearest to the pin alla buca 12 di Giovanni Vulcano a 4.32 metri dalla bandiera. Nel driving contest alla buca 18 il migliore per gli uomini è stato Stefano Bianchi, la migliore tra le ladies Sakina Ait Belabbess.