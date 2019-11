Ginnastica: Le ginnaste dell'Olimpia pronte per la serie C

Buona la prima; pronte per la seconda! Dopo il bronzo conquistato nella prima prova, l’équipe femminile junior-senior dell’Olimpia Aosta affronterà questa domenica a Torino la seconda tornata del Campionato di squadra di Serie C (ex Serie B).

La formazione, composta da Asya Rosset (2000), Nicole Sammartino (2001), Serena Ramanzin (2002), Sofia Chiumello (2005) e Vittoria Ramanzin (2007), sarà accompagnata in campo dalle istruttrici Claudia Iacona e Federica Vinante. Foto: Vittoria Ramanzin, Serena Ramanzin, Asya Rosset, Nicole Sammartino e Sofia Chiumello