Bocce: Campionati A2 e Promozione, tra le valdostane vince solo il Nus

Si è disputata giovedì 31 ottobre la seconda giornata del campionato di bocce di società serie A2. Prestazioni in chiaroscuro per le squadre valdostane: la bocciofila Nus ha ottenuto un brillante successo in trasferta contro i rivali dell'ABG Genova per 17 a 10, mentre la Bassa Valle Helvetia di Amilcare Giopp è stata sconfitta in casa dalla bocciofila Mondovì per 16 a 11. La classifica vede al comando le società Nus e Mondovì con quattro punti.

E sabato 26 ottobre è iniziato invece il campionato di Promozione A. Il Comitato regionale Valle d'Aosta è rappresentato dalla società Aostana Gruppo Zurich, che è stata sconfitta fuori casa dalla forte bocciofila La Nuova Boccia di Alessandria per 20 a 2.